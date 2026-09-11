‘कका और कांग्रेस ने मिलकर छत्तीसगढ़ को तबाह किया’, रायपुर में शिवराज का बड़ा हमला, साय सरकार के गिनाए काम

केंद्रीय मंत्री ने BRICS सम्मेलन को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि BRICS में दुनिया की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देश शामिल हैं और जब भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है तो विपक्ष को इस पर सवाल उठाने के बजाय देश की उपलब्धियों को देखना चाहिए। शिवराज ने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जब भी भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है, तब वह खुश होने के बजाय सवाल खड़े करती है।