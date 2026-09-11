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‘कका और कांग्रेस ने मिलकर छत्तीसगढ़ को तबाह किया’, रायपुर में शिवराज का बड़ा हमला, साय सरकार के गिनाए काम

BJP Congress Controversy: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायपुर में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ‘कका’ और कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ को तबाह करने का आरोप लगाया और साय सरकार के विकास कार्यों की तारीफ की।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Sep 11, 2026

Chhattisgarh Politics

रायपुर में शिवराज का कांग्रेस पर बड़ा हमला (Photo Source- Patrika)

Chhattisgarh Politics: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को रायपुर पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस और पिछली भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का विकास प्रभावित हुआ और ‘कका’ और कांग्रेस ने मिलकर प्रदेश को तबाह कर दिया।

BRICS Dispute: साय सरकार के कामकाज की तारीफ

शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 3.65 लाख से अधिक मकान स्वीकृत किए गए हैं। इन मकानों की स्वीकृति का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा जा रहा है। शिवराज ने दावा किया कि प्रदेश में रोजाना करीब 1,600 मकानों का निर्माण पूरा हो रहा है। उनका कहना था कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के जरिए गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।

सड़क और ग्रामीण विकास योजनाओं का भी जिक्र

केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और अन्य विकास कार्यों को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने खेत से सड़क योजना के तहत करीब 36 करोड़ रुपए की स्वीकृति का उल्लेख किया। शिवराज के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने और किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर काम कर रही हैं।

वंदे मातरम् विवाद पर कांग्रेस को घेरा

शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में वंदे मातरम् को लेकर उठे विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। शिवराज ने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि देश की भावना और भारत माता के प्रति सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, “हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।” उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति ऐसे फैसलों की ओर बढ़ रही है, जिन्हें देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी।

BRICS को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना

केंद्रीय मंत्री ने BRICS सम्मेलन को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि BRICS में दुनिया की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देश शामिल हैं और जब भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है तो विपक्ष को इस पर सवाल उठाने के बजाय देश की उपलब्धियों को देखना चाहिए। शिवराज ने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जब भी भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है, तब वह खुश होने के बजाय सवाल खड़े करती है।

मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन का किया उल्लेख

शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना सीखा है। भारत अब विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि भारत की पहचान और प्रभाव दुनिया में लगातार मजबूत हो रहा है।

कुल मिलाकर रायपुर में शिवराज सिंह चौहान का दौरा राजनीतिक रूप से भी काफी अहम रहा। उन्होंने एक तरफ साय सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का बखान किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक हमले किए। ‘कका’ के बहाने पिछली सरकार को घेरने से लेकर वंदे मातरम् और BRICS तक के मुद्दों पर शिवराज ने कांग्रेस को निशाने पर लिया।

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Updated on:

11 Sept 2026 02:09 pm

Published on:

11 Sept 2026 02:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ‘कका और कांग्रेस ने मिलकर छत्तीसगढ़ को तबाह किया’, रायपुर में शिवराज का बड़ा हमला, साय सरकार के गिनाए काम

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