CG Irrigation Project: किसानों के लिए बड़ी खबर! रायपुर-गरियाबंद की 4 सिंचाई योजनाओं को 16 करोड़ की मंजूरी

चारों योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से मौजूदा सिंचाई ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा। नहरों और जल संरचनाओं की मरम्मत से सिंचाई व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही पानी के बेहतर प्रबंधन से कृषि भूमि तक सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। रायपुर और गरियाबंद जिले के इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और पुराने ढांचे के जीर्णोद्धार से किसानों को खेती के लिए पानी की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। सरकार का फोकस सिंचाई क्षमता बढ़ाने के साथ जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर भी है।