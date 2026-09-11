Chhattisgarh Road Accident: सड़क हादसों का कहर! मासूम समेत 3 की मौत, कई घायल

Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। धमतरी और कोरबा जिले में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। धमतरी में अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो युवकों की जान गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वहीं कोरबा के बांगो क्षेत्र में हाइड्रा वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार परिवार हादसे का शिकार हो गया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता और एक साल का भाई घायल हैं।