Dhamtari Shashikant Bharat: 10 साल से इलाज के इंतजार में था शशिकांत, CM साय ने सुनी फरियाद, एम्स भेजा गया

Dhamtari Shashikant Bharat: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 10 साल से बिस्तर पर जिंदगी गुजार रहे शशिकांत भरत के लिए अब बेहतर इलाज की उम्मीद जगी है। उनकी परेशानी की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पहुंचने के बाद उन्होंने खुद शशिकांत से फोन पर बात की और बेहतर उपचार का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री की पहल के बाद जिला प्रशासन ने शशिकांत को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा है। मुख्यमंत्री की ओर से शशिकांत को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है।