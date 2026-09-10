Dhamtari Shashikant Bharat: 10 साल से इलाज के इंतजार में था शशिकांत, CM साय ने सुनी फरियाद, एम्स भेजा गया

Dhamtari Shashikant Bharat: 10 साल से इलाज के इंतजार में था शशिकांत(photo-patrika)
Dhamtari Shashikant Bharat: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 10 साल से बिस्तर पर जिंदगी गुजार रहे शशिकांत भरत के लिए अब बेहतर इलाज की उम्मीद जगी है। उनकी परेशानी की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पहुंचने के बाद उन्होंने खुद शशिकांत से फोन पर बात की और बेहतर उपचार का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री की पहल के बाद जिला प्रशासन ने शशिकांत को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा है। मुख्यमंत्री की ओर से शशिकांत को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है।
धमतरी के नगरी वनांचल निवासी शशिकांत भरत करीब 10 साल पहले सड़क हादसे का शिकार हुए थे। इस हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। चोट के बाद वह पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गए और तभी से बिस्तर पर हैं। लंबे समय से इलाज की जरूरत के बीच शशिकांत ने मदद के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गुहार लगाई थी।
शशिकांत की परेशानी मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद सीएम साय ने उनसे फोन पर बातचीत की। उन्होंने शशिकांत का हाल जाना और बेहतर इलाज का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री की पहल के बाद जिला प्रशासन ने उनके उपचार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए एम्स भेजा।
शशिकांत को अब बेहतर उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। यहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है, जिससे इलाज में मदद मिल सकेगी।
इलाज के लिए मदद मिलने के बाद शशिकांत ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री की पहल और प्रशासन की मदद की जानकारी भी साझा की। करीब 10 साल बाद बेहतर इलाज की उम्मीद मिलने से शशिकांत और उनके परिवार में भी नई उम्मीद जगी है।
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