Chhattisgarh News: धमतरी में प्रार्थना सभा पर बवाल, विरोध करने पहुंचे हिंदू संगठन से पुलिस की हुई तीखी नोकझोंक

मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। संगठन ने आरोप लगाया कि इस तरह की गतिविधियों पर प्रशासन को गंभीरता से नजर रखनी चाहिए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। टिकरापारा में हुए इस घटनाक्रम के बाद इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। अब जांच से साफ होगा कि टिकरापारा के किराए के मकान में आयोजित सभा का वास्तविक स्वरूप क्या था और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल दोनों पक्षों के दावों के बीच पुलिस की जांच पर सभी की नजर बनी हुई है।