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Chhattisgarh News: धमतरी में प्रार्थना सभा पर बवाल, विरोध करने पहुंचे हिंदू संगठन से पुलिस की हुई तीखी नोकझोंक

Dhamtari Changaai Sabha: धमतरी के टिकरापारा में प्रार्थना सभा को लेकर हंगामा हो गया। हिंदू जागरण मंच ने कथित चंगाई सभा और धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए विरोध किया, जिसके दौरान पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई।
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धमतरी

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Laxmi Vishwakarma

Sep 06, 2026

Chhattisgarh News

प्रार्थना सभा की सूचना से धमतरी में तनाव (Photo Source- Patrika)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रविवार को एक प्रार्थना सभा को लेकर माहौल अचानक गरमा गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के टिकरापारा इलाके में एक किराए के मकान में कथित चंगाई सभा आयोजित किए जाने की सूचना के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। संगठन ने सभा को लेकर आपत्ति जताते हुए विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुटने लगी और दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई।

मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। स्थिति को संभालने के दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। संगठन के लोगों ने पुलिस पर तत्काल कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने पूरे मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही।

टिकरापारा में सभा की सूचना से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक टिकरापारा इलाके के एक किराए के मकान में प्रार्थना सभा आयोजित होने की सूचना हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को मिली थी। संगठन का आरोप है कि सभा के लिए बाहर से बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया था। सूचना मिलने के बाद संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और सभा का विरोध शुरू कर दिया। विरोध के दौरान मौके पर मौजूद दूसरे पक्ष के लोग भी बाहर आ गए। इसके बाद दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। कुछ ही देर में मामला तनावपूर्ण होता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

Hindu Jagran Manch: धर्मांतरण के आरोपों को लेकर संगठन ने जताई आपत्ति

हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि किराए के मकान में आयोजित की जा रही सभा सामान्य प्रार्थना सभा नहीं थी, बल्कि इसकी आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था। संगठन ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। संगठन का कहना है कि यदि किसी सभा में लोगों को किसी तरह का लालच, दबाव या बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि, धर्मांतरण के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

पुलिस के पहुंचते ही बढ़ी बहस

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसी दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। संगठन के लोगों का कहना था कि उन्हें सभा को लेकर गंभीर शिकायत मिली है और पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया कि किसी भी मामले में शिकायत और मौके की परिस्थितियों की जांच के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को शांत कराने और स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया।

पुलिस बोली- जांच के बाद होगी कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच की जा रही है। सभा में क्या गतिविधियां चल रही थीं, कितने लोग मौजूद थे और आयोजन से जुड़े लोगों की भूमिका क्या थी, इन सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही किसी भी आरोप पर कार्रवाई करने से पहले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच जरूरी है।

संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी

मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। संगठन ने आरोप लगाया कि इस तरह की गतिविधियों पर प्रशासन को गंभीरता से नजर रखनी चाहिए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। टिकरापारा में हुए इस घटनाक्रम के बाद इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। अब जांच से साफ होगा कि टिकरापारा के किराए के मकान में आयोजित सभा का वास्तविक स्वरूप क्या था और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल दोनों पक्षों के दावों के बीच पुलिस की जांच पर सभी की नजर बनी हुई है।

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Updated on:

06 Sept 2026 01:50 pm

Published on:

06 Sept 2026 01:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Chhattisgarh News: धमतरी में प्रार्थना सभा पर बवाल, विरोध करने पहुंचे हिंदू संगठन से पुलिस की हुई तीखी नोकझोंक

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