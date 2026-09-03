अगले 24 घंटे अहम, मूसलाधार बारिश और गंगरेल बांध का गेट खुलने से 72 गांवों में बाढ़ का अलर्ट, कलेक्टर खुद रख रहे निगरानी

Chhattisgarh Heavy Rain: मूसलाधार बारिश और जलाशयों में बढ़ती पानी की आवक के बीच गंगरेल बांध के दो गेट खोल दिए गए हैं। 2 सितंबर को शाम 6 बजे की स्थिति में गंगरेल जलाशय में 97.66 प्रतिशत जलभराव था। बांध के 6 और 8 नंबर रेडियल गेट से करीब 4708 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने से महानदी का जलस्तर बढऩे की संभावना को देखते हुए नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। बांध में 4708 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। प्रशासन ने निचले और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। कलेक्टर खुद बाढ़ प्रभावित गांवों की निगरानी रख रहे हैं और पल-पल का अपडेट ले रहे हैं।