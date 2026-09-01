धमतरी में चलती स्कूल बस में लगी आग! 25 बच्चों समेत 28 लोगों की बाल-बाल बची जान

Dhamtari School Bus Fire: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मंगलवार को स्कूली बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे के समय बस में 25 बच्चों, एक शिक्षक, ड्राइवर और हेल्पर समेत कुल 28 लोग सवार थे। बस से अचानक धुआं निकलता देख चालक ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए बस रोक दी। इसके बाद सभी बच्चों और शिक्षक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ ही देर में आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल और 112 की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में सभी सुरक्षित हैं।