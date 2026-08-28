Dhamtari News: रक्षाबंधन के दिन गांव में तनाव, ट्रैक्टर ने चार साल के मासूम को रौंदा, भीड़ ने ड्राइवर को जमकर पीटा

रक्षाबंधन के दिन हुए हादसे में मासूम की जान जाने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र भीड़ ने आरोपी चालक की मौके पर ही जमकर पिटाई कर दी और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। वहीं आरोपी ड्राइवर को पीट-पीटकर उसे अधमरा कर दिया। ​घटना की सूचना पर पहुंची कुरूद पुलिस को आक्रोशित ग्रामीणों के कड़े विरोध और घेराव का सामना करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल इलाके में भारी गम और तनाव का माहौल व्याप्त है।