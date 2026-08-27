धमतरी में 1500 लोगों की पेंशन अटकी, KYC-आधार अपडेट बनी बड़ी वजह, बार-बार आवेदन से परेशान हितग्राही

इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 3009, सुखद सहारा पेंशन के 1418, विधवा पेंशन योजना के 1805, वृद्धा पेंशन योजना के 3854, दिव्यांग पेंशन योजना के 386 और नवीन मुख्यमंत्री पेंशन योजना के 271 हितग्राही शामिल हैं। इस तरह शहरी क्षेत्र में पेंशनधारियों की संख्या 10,833 है। इनमें से 4651 पेंशनधारियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जबकि 137 हितग्राही नॉन-डीबीटी श्रेणी में हैं। निगम के अनुसार करीब 1500 हितग्राही ऐसे हैं, जिनका केवायसी और आधार अपडेट नहीं हुआ है। इसके चलते पेंशन की राशि जारी करने की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है।