Dhamtari Road Accident: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Road Accident: धमतरी जिले में महज 36 घंटे के अंतराल में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। बोरई थाना क्षेत्र के घुटकेल और सिहावा थाना क्षेत्र के मल्हारा में हुए हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों हादसे रात के समय हुए। बोरई क्षेत्र में दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की जान गई, वहीं सिहावा क्षेत्र में सड़क किनारे घायल मिले एक व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।