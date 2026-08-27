Dhamtari Road Accident: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत

धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा (photo Patrika)
Road Accident: धमतरी जिले में महज 36 घंटे के अंतराल में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। बोरई थाना क्षेत्र के घुटकेल और सिहावा थाना क्षेत्र के मल्हारा में हुए हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों हादसे रात के समय हुए। बोरई क्षेत्र में दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की जान गई, वहीं सिहावा क्षेत्र में सड़क किनारे घायल मिले एक व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
पहला हादसा बोरई थाना क्षेत्र के घुटकेल गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर तीन लोग सवार होकर नगरी में रिश्तेदार के घर आयोजित नहावन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के बाद सभी वापस लौट रहे थे। इसी दौरान घुटकेल के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर जा गिरे। हादसे में रायगढ़ा, ओडिशा निवासी अभय सतनामी और बरमारू की मौत हो गई।
हादसे में दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
दूसरा हादसा सिहावा थाना क्षेत्र के मल्हारा गांव में हुआ। बताया गया कि सुमंत शांडिल्य किसी काम से थाना गया था। वापसी के दौरान वह गांव के पास सड़क पर घायल अवस्था में मिला। ग्रामीणों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुमंत को किस वाहन ने टक्कर मारी और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।
सिहावा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किस वाहन से हुआ और दुर्घटना के पीछे क्या कारण था। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है।
दोनों सड़क हादसों में पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसों के कारणों और संबंधित वाहनों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। एएसपी शैलेन्द्र पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी मामलों की जांच में जुटे हुए हैं।
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