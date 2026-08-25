राजनांदगाव मेडिकल कॉलेज में गंभीर लापरवाही, दो साल पहले की नसबंदी हुई फेल, महिला फिर गर्भवती

Medical College Hospital: राजनांदगांव के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के गायनिक वार्ड में डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां एक महिला की दो साल पहले नसबंदी के बाद वह फिर से गर्भवती हो गई, जब परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तो डॉक्टरों ने उस समय नसबंदी नहीं करने की बात कहते हुए गर्भपात के बाद नसबंदी के लिए दबाव बनाया, लेकिन गर्भपात के चलते महिला कमजोर हो गई थी, तो परिजन बगैर नसबंदी कराए महिला को ले गए।