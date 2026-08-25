Indian Railway: राजनांदगांव से बेंगलुरू की सीधी रेल सुविधा, कल से चलेगी साप्ताहिक ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

रेलवे के अनुसार बिलासपुर-येलहंका ट्रेन संख्या 18261 प्रत्येक बुधवार को बिलासपुर से दोपहर 2 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन भाटापारा, रायपुर और दुर्ग होते हुए शाम 4.49 बजे राजनांदगांव पहुंचेगी और दो मिनट ठहराव के बाद 4.51 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन डोंगरगढ़, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, बल्लारशाह, सिरपुर, कागजनगर, कांजीपेट, सिकंदराबाद और धर्मवरम होते हुए अगले दिन शाम करीब 7 बजे येलहंका पहुंचेगी। येलहंका से बिलासपुर के लिए ट्रेन संख्या 18262 प्रत्येक गुरुवार को रात 9.30 बजे रवाना होगी। वापसी में ट्रेन निर्धारित मार्ग से होकर अगले दिन रात 10.58 बजे डोंगरगढ़ और 11.25 बजे राजनांदगांव पहुंचेगी। दो मिनट के ठहराव के बाद रात 11.27 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी।