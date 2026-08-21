PNG Gas Connection: राजनांदगांव में जल्द पाइपलाइन से मिलेगी रसोई गैस, 6 हजार तक होगा कनेक्शन खर्च, महापौर की मौजूदगी में चर्चा

नगर निगम आयुक्त जीआर मरकाम ने परियोजना को उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि पीएनजी से सिलेंडर की तुलना में आर्थिक भार कम हो सकता है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नगर निगम की ओर से नियमानुसार अनुमति की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाई जाएगी। बैठक में निगम अध्यक्ष टोपेंद्र सिंह, पार्षद एवं प्रभारी सदस्य आलोक श्रोती सहित संबंधित अधिकारी और एजेंसी प्रतिनिधि मौजूद रहे। योजना के धरातल पर उतरने के बाद राजनांदगांव में रसोई गैस की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है- सिलेंडर उठाने के बजाय अब पाइपलाइन से सीधे रसोई तक गैस पहुंचने का रास्ता तैयार हो रहा है।