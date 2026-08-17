Breaking News: पूर्व महापौर के रिश्तेदार की हत्या, राजनांदगांव पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

Chhattisgarh Crime News: राजनांदगांव में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चिखली थाना क्षेत्र में पूर्व महापौर हेमा देशमुख के रिश्तेदार पप्पू देशमुख की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों विक्की साहू, मुकेश साहू और सागर वाहने को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।