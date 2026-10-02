SP ने बदली पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी, राजनांदगांव में 6 निरीक्षक समेत 8 का ट्रांसफर

राजनांदगांव पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव (Photo Source- Patrika File Photo)
Rajnandgaon Police Transfer: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी आदेश के तहत जिले के 6 निरीक्षकों और 2 उप निरीक्षकों का तबादला किया गया है। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए अलग-अलग थानों और पुलिस कार्यालय में पदस्थ किया गया है। तबादला सूची में डोंगरगढ़, बोरतलाव, छुरिया, लालबाग और बागनदी समेत कई स्थान शामिल हैं।
जारी सूची के अनुसार निरीक्षक रामेश्वर देशमुख को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से थाना प्रभारी डोंगरगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं निरीक्षक हरीनाथ रावत का थाना प्रभारी बोरतलाव से थाना प्रभारी छुरिया तबादला किया गया है। निरीक्षक अनुराग सोनवाली को छुरिया से थाना प्रभारी बोरतलाव भेजा गया है। इस बदलाव के साथ छुरिया और बोरतलाव दोनों थानों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है।
तबादला आदेश के तहत निरीक्षक सुरेश कुमार जांगड़े को रक्षित केंद्र से लालबाग थाना भेजा गया है। उन्हें लालबाग थाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह निरीक्षक गोपेंद्र पटेल का तबादला रक्षित केंद्र राजनांदगांव से थाना प्रभारी बागनदी के पद पर किया गया है। वहीं निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव को रक्षित केंद्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा गया है।
पुलिस विभाग की जारी सूची में दो उप निरीक्षकों की नई पदस्थापना भी की गई है। उप निरीक्षक सतउराम नेताम को प्रभारी चौकी जोब से घुमका भेजा गया है। वहीं उप निरीक्षक रोहित खूंटे का तबादला रक्षित केंद्र राजनांदगांव से प्रभारी चौकी जोब के पद पर किया गया है। इस तरह चौकी जोब की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है।
निरीक्षक रामेश्वर देशमुख — पुलिस अधीक्षक कार्यालय से थाना प्रभारी डोंगरगढ़
निरीक्षक हरीनाथ रावत — थाना प्रभारी बोरतलाव से थाना प्रभारी छुरिया
निरीक्षक अनुराग सोनवाली — छुरिया से थाना प्रभारी बोरतलाव
निरीक्षक सुरेश कुमार जांगड़े — रक्षित केंद्र से लालबाग थाना
निरीक्षक गोपेंद्र पटेल — रक्षित केंद्र राजनांदगांव से थाना प्रभारी बागनदी
निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव — रक्षित केंद्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उप निरीक्षक सतउराम नेताम — प्रभारी चौकी जोब से घुमका
उप निरीक्षक रोहित खूंटे — रक्षित केंद्र राजनांदगांव से प्रभारी चौकी जोब
जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल के तहत कई थाना और चौकी की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।
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