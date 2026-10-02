SP ने बदली पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी, राजनांदगांव में 6 निरीक्षक समेत 8 का ट्रांसफर

निरीक्षक रामेश्वर देशमुख — पुलिस अधीक्षक कार्यालय से थाना प्रभारी डोंगरगढ़

निरीक्षक हरीनाथ रावत — थाना प्रभारी बोरतलाव से थाना प्रभारी छुरिया

निरीक्षक अनुराग सोनवाली — छुरिया से थाना प्रभारी बोरतलाव

निरीक्षक सुरेश कुमार जांगड़े — रक्षित केंद्र से लालबाग थाना

निरीक्षक गोपेंद्र पटेल — रक्षित केंद्र राजनांदगांव से थाना प्रभारी बागनदी

निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव — रक्षित केंद्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय

उप निरीक्षक सतउराम नेताम — प्रभारी चौकी जोब से घुमका

उप निरीक्षक रोहित खूंटे — रक्षित केंद्र राजनांदगांव से प्रभारी चौकी जोब