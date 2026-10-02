2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

SP ने बदली पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी, राजनांदगांव में 6 निरीक्षक समेत 8 का ट्रांसफर

Chhattisgarh Police Transfer: राजनांदगांव पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसपी ने 6 निरीक्षकों और 2 उप निरीक्षकों का तबादला किया है। डोंगरगढ़, छुरिया, बोरतलाव, लालबाग और बागनदी की जिम्मेदारियां बदलीं।
2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 02, 2026

Rajnandgaon Police Transfer

राजनांदगांव पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव (Photo Source- Patrika File Photo)

Rajnandgaon Police Transfer: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी आदेश के तहत जिले के 6 निरीक्षकों और 2 उप निरीक्षकों का तबादला किया गया है। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए अलग-अलग थानों और पुलिस कार्यालय में पदस्थ किया गया है। तबादला सूची में डोंगरगढ़, बोरतलाव, छुरिया, लालबाग और बागनदी समेत कई स्थान शामिल हैं।

Rajnandgaon Transfer List: कई थाना प्रभारियों की बदली जिम्मेदारी

जारी सूची के अनुसार निरीक्षक रामेश्वर देशमुख को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से थाना प्रभारी डोंगरगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं निरीक्षक हरीनाथ रावत का थाना प्रभारी बोरतलाव से थाना प्रभारी छुरिया तबादला किया गया है। निरीक्षक अनुराग सोनवाली को छुरिया से थाना प्रभारी बोरतलाव भेजा गया है। इस बदलाव के साथ छुरिया और बोरतलाव दोनों थानों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है।

रक्षित केंद्र से भी अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

तबादला आदेश के तहत निरीक्षक सुरेश कुमार जांगड़े को रक्षित केंद्र से लालबाग थाना भेजा गया है। उन्हें लालबाग थाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह निरीक्षक गोपेंद्र पटेल का तबादला रक्षित केंद्र राजनांदगांव से थाना प्रभारी बागनदी के पद पर किया गया है। वहीं निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव को रक्षित केंद्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा गया है।

दो उप निरीक्षकों का भी तबादला

पुलिस विभाग की जारी सूची में दो उप निरीक्षकों की नई पदस्थापना भी की गई है। उप निरीक्षक सतउराम नेताम को प्रभारी चौकी जोब से घुमका भेजा गया है। वहीं उप निरीक्षक रोहित खूंटे का तबादला रक्षित केंद्र राजनांदगांव से प्रभारी चौकी जोब के पद पर किया गया है। इस तरह चौकी जोब की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है।

Rajnandgaon News: राजनांदगांव पुलिस की पूरी तबादला सूची

निरीक्षक रामेश्वर देशमुख — पुलिस अधीक्षक कार्यालय से थाना प्रभारी डोंगरगढ़
निरीक्षक हरीनाथ रावत — थाना प्रभारी बोरतलाव से थाना प्रभारी छुरिया
निरीक्षक अनुराग सोनवाली — छुरिया से थाना प्रभारी बोरतलाव
निरीक्षक सुरेश कुमार जांगड़े — रक्षित केंद्र से लालबाग थाना
निरीक्षक गोपेंद्र पटेल — रक्षित केंद्र राजनांदगांव से थाना प्रभारी बागनदी
निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव — रक्षित केंद्र से पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उप निरीक्षक सतउराम नेताम — प्रभारी चौकी जोब से घुमका
उप निरीक्षक रोहित खूंटे — रक्षित केंद्र राजनांदगांव से प्रभारी चौकी जोब

जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल के तहत कई थाना और चौकी की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 07:39 pm

Published on:

02 Oct 2026 07:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / SP ने बदली पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी, राजनांदगांव में 6 निरीक्षक समेत 8 का ट्रांसफर

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

राजनांदगांव में बड़ी सियासी हलचल के संकेत, जिला पंचायत सदस्यों के मोबाइल फोन बंद, मची खलबली

congress bjp
राजनंदगांव

पहले जाति प्रमाण पत्र का विवाद, अब अविश्वास प्रस्ताव की मांग, मोहला-मानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में!

Chhattisgarh Politics
राजनंदगांव

रेत की किल्लत से मिलेगी राहत, इस तारीख से राजनांदगांव में शुरू होंगी 4 नई खदानें, कम होगा परिवहन खर्च

Chhattisgarh Sand Ghats
राजनंदगांव

MMA Police Action: 176 मामलों से जुड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश, मुख्य सरगना समेत 3 गिरफ्तार

MMA Police Action
राजनंदगांव

सरकार गा रही विकास का गान! राजनांदगांव में 82 किमी हाईवे बदहाल, टोल नाके पर वसूली पूरी

Chhattisgarh News
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.