सरकार गा रही विकास का गान! राजनांदगांव में 82 किमी हाईवे बदहाल, टोल नाके पर वसूली पूरी

अंजोरा से बागनदी के बीच इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में भारी वाहन और चार पहिया वाहन गुजरते हैं। ठाकुरटोला स्थित टोल नाके पर इन वाहनों से नियमित रूप से शुल्क की वसूली की जाती है। टोल व्यवस्था के तहत क्रेन, एंबुलेंस, मार्ग गश्ती और आपातकालीन सहायता जैसी सुविधाएं भी अपेक्षित हैं, लेकिन वाहन चालकों का कहना है कि सड़क की मौजूदा स्थिति के मुकाबले सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नजर नहीं आते। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जर्जर सड़क के बीच वाहन चालकों की सुरक्षित आवाजाही की जिम्मेदारी कौन निभाएगा।