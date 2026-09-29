नवरात्र से पहले सड़क की बदहाली बनी चिंता, इसी रास्ते से गुजरेंगे डोंगरगढ़ के पदयात्री, मरम्मत को लेकर जिम्मेदार बेपरवाह

बारिश के दिनों में सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए थे। जर्जर सड़क की समस्या को लेकर ‘पत्रिका’ में खबर प्रकाशित होने के बाद गड्ढों में जीरा गिट्टी डलवाई गई थी, लेकिन हाल ही में दो दिनों तक हुई लगातार बारिश के बाद यहां डाली गई गिट्टी फिर उखड़ गई। हालात इतने खराब हैं कि दोपहिया और साइकिल सवारों के लिए हर सफर जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।