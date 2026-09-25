CG Weather News: राजनांदगाव में आज गणेश झांकी, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Rajnandgaon Weather Alert: राजनांदगांव में आज गणेश विसर्जन झांकी का आयोजन होना है। शहर में झांकियों को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सड़कों पर पहुंचने की संभावना है। इसी बीच मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में गणेश झांकी के दौरान बारिश होने की संभावना ने आयोजकों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गणेशोत्सव के अंतिम चरण में शहर में निकलने वाली झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। अलग-अलग समितियों की ओर से आकर्षक झांकियां तैयार की गई हैं। शाम से देर रात तक शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों की भीड़ रहने की संभावना है। बारिश की स्थिति में श्रद्धालुओं के साथ झांकी समितियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।