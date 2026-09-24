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Road Accident: जानलेवा गड्ढों से युवक की मौत! राजनांदगांव के फरहद चौक पर लोगों का फूटा गुस्सा, चक्काजाम

CG Road Accident: राजनांदगांव के फरहद चौक पर सड़क की बदहाली और जानलेवा गड्ढों के खिलाफ लोगों ने चक्काजाम किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क सुधार और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की।
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राजनंदगांव

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Shradha Jaiswal

Sep 24, 2026

Road Accident

Road Accident: जानलेवा गड्ढों से युवक की मौत!(photo-patrika)

Road Accident: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य में कथित लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। फरहद चौक, डोंगरगांव रोड ओवरब्रिज और सर्विस रोड की जर्जर स्थिति तथा जगह-जगह बने गहरे गड्ढों को लेकर नागरिकों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने फरहद चौक पर चक्काजाम कर दिया, जिससे नेशनल हाईवे और आसपास के मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने में जुटे हैं।

Rajnandgaon Road Construction: सड़क की बदहाल स्थिति से लोगों में आक्रोश

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण और मरम्मत का काम लंबे समय से अधूरा पड़ा है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों और अधूरे निर्माण कार्य के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से लगातार हादसे हो रहे हैं।

युवक की मौत के बाद बढ़ा आक्रोश

सड़क की खराब स्थिति और निर्माण कार्य में लापरवाही के बीच हुए हादसे में एक युवक की मौत की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। लोगों ने निर्माण एजेंसी और जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

फरहद चौक पर चक्काजाम

आक्रोशित लोगों ने फरहद चौक पर चक्काजाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी संबंधित ठेकेदार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल सड़क सुधार और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चक्काजाम के कारण नेशनल हाईवे सहित आसपास के मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

फरहद चौक और डोंगरगांव रोड के आसपास से गुजरने वाले वाहन चालकों को जाम की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। वहीं, सर्विस रोड और संबंधित मार्ग पर गहरे गड्ढों को देखते हुए वाहन चालकों से बेहद सावधानी से वाहन चलाने की अपील की गई है।

प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों और ग्रामीणों ने सड़क की स्थिति में तत्काल सुधार कराने, निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने और हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल फरहद चौक पर प्रदर्शन के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित है और प्रशासन की ओर से स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है।

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Updated on:

24 Sept 2026 02:20 pm

Published on:

24 Sept 2026 02:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Road Accident: जानलेवा गड्ढों से युवक की मौत! राजनांदगांव के फरहद चौक पर लोगों का फूटा गुस्सा, चक्काजाम

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