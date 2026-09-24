Road Accident: जानलेवा गड्ढों से युवक की मौत! राजनांदगांव के फरहद चौक पर लोगों का फूटा गुस्सा, चक्काजाम

Road Accident: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य में कथित लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। फरहद चौक, डोंगरगांव रोड ओवरब्रिज और सर्विस रोड की जर्जर स्थिति तथा जगह-जगह बने गहरे गड्ढों को लेकर नागरिकों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने फरहद चौक पर चक्काजाम कर दिया, जिससे नेशनल हाईवे और आसपास के मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने में जुटे हैं।