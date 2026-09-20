Rajnandgaon Jhaki: गणेश झांकी में डीजे की लिमिट तय, 4 टॉप और 4 बेस की अनुमति, नियम तोड़े तो कार्रवाई

विसर्जन के दौरान शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और व्यस्त मार्गों पर भारी भीड़ उमडऩे की संभावना है। झांकियों के लंबे काफिले के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका भी रहेगी। ऐसे में नंबरिंग के अनुसार झांकियों को आगे बढ़ाना और निर्धारित मार्ग पर यातायात सुचारू रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। पुलिस बल की तैनाती और यातायात नियंत्रण की व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रशासन ने समितियों से स्पष्ट कहा है कि झांकी तय रूट से ही निकलेगी। रास्ते में अनावश्यक रूप से झांकी रोककर भीड़ जुटाने, जाम लगाने या निर्धारित क्रम बिगाडऩे की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के दौरान न्यायालय के आदेश और प्रशासन के निर्देशों का पालन अनिवार्य रहेगा।