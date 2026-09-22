Government College Jalbandha: लंबे इंतजार के बाद नए भवन का रास्ता साफ, सरकार ने मंजूर किए 4.66 करोड़ रुपए

जालबांधा में शासकीय महाविद्यालय के लिए स्थायी और स्वतंत्र भवन की मांग लंबे समय से उठती रही है। कॉलेज के विद्यार्थियों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ओर से भी इस मांग को लगातार सामने रखा जाता रहा है। भवन निर्माण के लिए जनभागीदारी समिति ने भी प्रयास किए। समिति अध्यक्ष जयप्रकाश साहू सहित सदस्यों ने शासन और प्रशासन के सामने कॉलेज के लिए स्वतंत्र भवन की आवश्यकता को रखा था। अब प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।