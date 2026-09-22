22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

Government College Jalbandha: लंबे इंतजार के बाद नए भवन का रास्ता साफ, सरकार ने मंजूर किए 4.66 करोड़ रुपए

Chhattisgarh College News: खैरागढ़ के जालबांधा शासकीय महाविद्यालय के नए भवन निर्माण के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 4.66 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। लंबे समय से चली आ रही स्वतंत्र भवन की मांग के बाद अब निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Sep 22, 2026

Government College Jalbandha

Government College Jalbandha: लंबे इंतजार के बाद नए भवन का रास्ता साफ(photo-patrka)

Government College Jalbandha: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ क्षेत्र के जालबांधा स्थित नवीन शासकीय महाविद्यालय के लिए लंबे समय से चली आ रही स्वतंत्र भवन की मांग अब पूरी होने की दिशा में है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज के नए भवन निर्माण के लिए ₹465.84 लाख यानी करीब 4.66 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। शासन के स्वीकृति आदेश में जालबांधा महाविद्यालय को भी शामिल किया गया है। स्वीकृति मिलने के बाद अब निर्माण से पहले की जरूरी विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा।

College Building Construction: लंबे समय से थी स्वतंत्र भवन की मांग

जालबांधा में शासकीय महाविद्यालय के लिए स्थायी और स्वतंत्र भवन की मांग लंबे समय से उठती रही है। कॉलेज के विद्यार्थियों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ओर से भी इस मांग को लगातार सामने रखा जाता रहा है। भवन निर्माण के लिए जनभागीदारी समिति ने भी प्रयास किए। समिति अध्यक्ष जयप्रकाश साहू सहित सदस्यों ने शासन और प्रशासन के सामने कॉलेज के लिए स्वतंत्र भवन की आवश्यकता को रखा था। अब प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू होगा निर्माण

प्रशासकीय स्वीकृति के बाद अब भवन निर्माण से जुड़ी जरूरी विभागीय प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। नए भवन में कॉलेज संचालन के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं के विस्तार की संभावना भी बनेगी।

आसपास के गांवों के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

स्वतंत्र और स्थायी भवन बनने के बाद जालबांधा के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों को बेहतर और व्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण मिलने की उम्मीद है। कॉलेज के पास अपना भवन होने से विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाओं के विस्तार का रास्ता भी खुलेगा। इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

जनभागीदारी समिति ने जताया आभार

प्रशासकीय स्वीकृति मिलने पर जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश साहू और सदस्यों ने शासन-प्रशासन के प्रति आभार जताया। समिति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन और सांसद संतोष पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।

समिति अध्यक्ष बोले- विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि

जनभागीदारी समिति अध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने कहा कि 4.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति जालबांधा और आसपास के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वतंत्र भवन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी और समिति के सदस्यों ने इस मांग को शासन के सामने लगातार रखा। उन्होंने कहा कि अब प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। जरूरी विभागीय प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भवन निर्माण की अगली कार्रवाई शुरू होगी।

School Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ में स्कूलों में 15 दिनों की रहेगी छुट्टी, देखिए पूरी लिस्ट

ये भी पढ़ें
School Holiday List

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2026 02:32 pm

Published on:

22 Sept 2026 02:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Government College Jalbandha: लंबे इंतजार के बाद नए भवन का रास्ता साफ, सरकार ने मंजूर किए 4.66 करोड़ रुपए

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Gotatola Attack: राजनांदगांव में युवक पर टंगिया से जानलेवा हमला, गर्दन-पीठ और कंधे पर किए ताबड़तोड़ वार

Gotatola Attack
राजनंदगांव

Cyber Fraud: ऑनलाइन कार खरीदने के फेर में 2.92 लाख की साइबर ठगी, राजनांदगांव में Instagram पर सैनिक बनकर दिया झांसा

Cyber Fraud
राजनंदगांव

Rajnandgaon Jhaki: गणेश झांकी में डीजे की लिमिट तय, 4 टॉप और 4 बेस की अनुमति, नियम तोड़े तो कार्रवाई

Rajnandgaon Ganesh Jhaki
राजनंदगांव

Rajnandgaon News: रात में बिना बताए घर से निकली महिला, सुबह घर के सामने कुएं में मिला शव

Rajnanadgaon News
राजनंदगांव

बंधन बैंक खाते से 29 साइबर फ्रॉड, 52 लाख का संदिग्ध लेनदेन, राजनांदगांव पुलिस ने दर्ज किया केस

साइबर ठग
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.