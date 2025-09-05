Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई, सुरक्षा राशि होगी जब्त

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 05, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भवन निर्माण के बाद भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित नहीं करने वाले भूमि-भवन स्वामियों की नगर निगम में जमा सुरक्षा राशि को राजसात करने की चेतावनी निगम ने दी है। नगर पालिक निगम के जोन 5 के कमिश्नर खीरसागर नायक ने बताया कि जोन अंतर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय भूमि-भवन स्वामियों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किए जाने के लिए निर्धारित सुरक्षा राशि को एफडीआर के रूप में कार्यालय में जमा करवाया था, लेकिन 196 भूमि भवन स्वामियों ने निर्धारित समयावधि के बाद भी रैन वाटर सिस्टम स्थापित नहीं किया है।

CG News: अब निगम वसूलेगा सुरक्षा राशि

वहीं जमा एफडीआर को मुक्त करने के लिए भी उन्होंने आवेदन अब तक जमा नहीं किया। निगम कहना कि इससे प्रतीत होता है कि संबंधित भूमि-भवन स्वामियों की रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाने में रुचि नहीं है। जमा एफडीआर की मूल प्रति में संबंधित भूमि भवन स्वामियों ने स्पष्ट रूप से भवन-भूमियों का पता भी नहीं दिया है, जिससे की पत्राचार किया जा सके। इसलिए नगर निगम जोन 5 ने संबंधित 196 भवन-भूमि स्वामियों से इस संबंध में दावा आपत्ति मंगाए जाने के लिए सात दिन का समय दिया है।

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

