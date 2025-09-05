CG News: रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई, सुरक्षा राशि होगी जब्त

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भवन निर्माण के बाद भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित नहीं करने वाले भूमि-भवन स्वामियों की नगर निगम में जमा सुरक्षा राशि को राजसात करने की चेतावनी निगम ने दी है। नगर पालिक निगम के जोन 5 के कमिश्नर खीरसागर नायक ने बताया कि जोन अंतर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय भूमि-भवन स्वामियों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किए जाने के लिए निर्धारित सुरक्षा राशि को एफडीआर के रूप में कार्यालय में जमा करवाया था, लेकिन 196 भूमि भवन स्वामियों ने निर्धारित समयावधि के बाद भी रैन वाटर सिस्टम स्थापित नहीं किया है।