CG News: नसबंदी अभियान ठप, NGO पर नगर निगम की मेहरबानी से दावे हुए फेल…

शहर में डॉग्स केयर एंड वेलफेयर सोसायटी द्वारा अब तक 160 कुत्तों की नसबंदी कराई गई है। सोसायटी के प्रिंस जैन, खुशबू कामड़े, पीयूष पारख ने बताया कि धमतरी में कुत्तों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रही। पिछले दिनों निगम पहुंचकर जल्द से जल्द नसबंदी कराने की मांग की गई। अब तक यह काम शुरू नहीं हो पाया है। देर होने से ब्रीडिंग का समय आ जाएगा। इसके बाद नसबंदी करना मुश्किल होगा। निगम क्षेत्र में घूम रहे अधिकांश मादा कुत्ते प्रेगनेंसी की स्थिति में पहुंच रहे हैं।