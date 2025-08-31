CG News: नसबंदी अभियान ठप, NGO पर नगर निगम की मेहरबानी से दावे हुए फेल…

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगर निगम धमतरी क्षेत्र में कुत्तों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। अस्पतालों में हर दिन 5 से 7 डॉग बाइट के केस आ रहे हैं। मार्निंग-इवनिंग वॉक करने वालों में भी दहशत बना हुआ है। रात में लोगों का अकेला निकलना मुश्किल हो गया है। अकेले व्यक्ति को देखते ही कुत्तों का झुंड पहुंच जाता है। इस समस्या के लिए कुत्तों की नसबंदी ही एक मात्र तरीका है। इसके बावजूद नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
अखबारों में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बकायदा दिनांक के साथ नसबंदी कार्यक्रम शुरू हो जाने का दावा कर रहे। 29 के बाद 30 अगस्त को नसबंदी कार्य शुरू हो जाने का दावा किया गया। यह दावा भी फेल साबित हुआ। विपक्ष भी नगर निगम के अधिकारी और सत्ता पक्ष के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जुमलेबाज की संज्ञा दे रहे।
अब फिर से नगर निगम जल्द नसबंदी कार्य शुरू करने की जानकारी दे रहा है। हरियाणा की एनजीओ को ढाई महीने पहले ही नसबंदी के लिए कार्यादेश जारी हो गया है। काम शुरू नहीं हुआ। यह एनजीओ पर मेहरबानी को दर्शा रहा है।
शहर में डॉग्स केयर एंड वेलफेयर सोसायटी द्वारा अब तक 160 कुत्तों की नसबंदी कराई गई है। सोसायटी के प्रिंस जैन, खुशबू कामड़े, पीयूष पारख ने बताया कि धमतरी में कुत्तों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रही। पिछले दिनों निगम पहुंचकर जल्द से जल्द नसबंदी कराने की मांग की गई। अब तक यह काम शुरू नहीं हो पाया है। देर होने से ब्रीडिंग का समय आ जाएगा। इसके बाद नसबंदी करना मुश्किल होगा। निगम क्षेत्र में घूम रहे अधिकांश मादा कुत्ते प्रेगनेंसी की स्थिति में पहुंच रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने कहा कि निगम प्रशासन में बैठे जिम्मेदार सिर्फ जुमलेबाजी करने में लगे हुए हैं। जो ठेकेदार काम नहीं करता उन्हें कार्यादेश जारी किया जाता है, जबकि जो ठेकेदार काम करना चाहता हैं, उन्हें वर्कआर्डर जारी नहीं किया जा रहा है। कुत्तों की नसबंदी के मामले में भी निगम फिसड्डी साबित हुई है। जिम्मेदार नसबंदी कार्यक्रम को शुरू कराने सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं।
यह निगम प्रशासन में बैठे अधिकारी और सत्ता पक्ष की लापरवाही है। लोग परेशान हैं। उप नेता प्रतिपक्ष वीशु देवांगन ने कहा कि नगर निगम में कोई भी काम समय पर नहीं होता। अधिकारी पहले वर्क आर्डर जारी करते हैं फिर काम में ठेकेदार देरी करता है। महापौर और आयुक्त के बीच आपसी तालमेल नहीं होने से निगम प्रशासन का काम तय समय पर नहीं हो रहा। कुत्तों की नसबंदी नहीं होना गंभीर मामला है।
धमतरी शहर के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी 40 वर्डों में 450 कुत्तों की नसंबदी के लिए ढाई महीना पहले वर्कआर्डर जारी किया जा चुका है। संबंधित एनजीओ सेटअप तैयार कर रहा है। मैं आज रायपुर आ गया हूं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बता पाउंगा। पता कर बताता हूं। नीलेश लुनिया, स्वास्थ्य विभाग एमआईसी सदस्य ननि धमतरी