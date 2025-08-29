Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

8 महीने में 1201 लोगों को कुत्तों ने काटा, डॉग लवर्स ने नगर निगम से जल्द नसबंदी कार्य शुरू करने रखी मांग

CG Dog Bite: धमतरी शहरी क्षेत्र में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नगर निगम अब तक सिर्फ नसबंदी को लेकर दावे ही कर रही।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Aug 29, 2025

8 महीने में 1201 लोगों को कुत्तों ने काटा, डॉग लवर्स ने नगर निगम से जल्द नसबंदी कार्य शुरू करने रखी मांग
8 महीने में 1201 लोगों को कुत्तों ने काटा, डॉग लवर्स ने नगर निगम से जल्द नसबंदी कार्य शुरू करने रखी मांग(photo-patrika)

CG Dog Bite: छत्तीसगढ़ के धमतरी शहरी क्षेत्र में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नगर निगम अब तक सिर्फ नसबंदी को लेकर दावे ही कर रही। ढाई महीने पूर्व टेंडर होने की जानकारी भी मिल रही। इधर नसबंदी कार्य शुरू नहीं होने से डॉग प्रेमियों में आक्रोश देखा जा रहा। गुरूवार को डॉग प्रेमी नगर निगम पहुंचे और कुत्तों के नसबंदी कार्य में देरी का कारण भी पूछा। एमआईसी सदस्य विजय मोटवानी से मिलकर आ रही दिक्कतों की जानकारी ली।

CG Dog Bite: निगम का आज से नसबंदी करने का दावा

डॉग्स केयर एंड वेलफेयर सोसायटी धमतरी के प्रमुख बजरंग अग्रवाल, प्रिंस जैन, भारतेश मिश्रा, वीणा कौशिक, रीता छाबड़ा, खुशबू कामड़े, पुष्पेन्द्र वाजपेयी, पीयूष पारख ने बताया कि नगर निगम द्वारा नसबंदी कार्य जल्द शुरू करना चाहिए। देर होने से ब्रीडिंग का समय आ जाएगा। सोसायटी ने अब तक 160 कुत्तों की नसबंदी कराई है।

कुत्तों की नसबंदी अभियान अधर में, एजेंसी तय होने के बावजूद शुरू नहीं हुआ काम…
कोरबा
कुत्तों की नसबंदी अभियान अधर में, एजेंसी तय होने के बावजूद शुरू नहीं हुआ काम...(photo-patrika)

350 कुत्तों को सुरक्षित जगह पर रखकर देखभाल की जा रही है। निगम क्षेत्र में घूम रहे अधिकांश मादा कुत्ते प्रेगनेंसी की स्थिति में पहुंच रहे हैं। यदि और देर की जाती है तो नसबंदी कार्य भी प्रभावित होगा। उन्हाेंने कहा कि उनकी सोसायटी नगर निगम के साथ मिलकर सहयोग करने के लिए तैयार है। नसबंदी के बाद 4 से 5 दिन देखरेख में रखना पड़ता है।

वर्कआर्डर के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ

धमतरी शहर सहित जिलेभर में डॉग बाइट के केस लगातार सामने आ रहे। जनवरी-2025 से 25 अगस्त के बीच 1201 लोगों को कुत्तों ने काटा है। यह संख्या काफी ज्यादा और डराने वाला है। ज्यादातर कुत्तों ने बच्चों को अपना शिकार बनाया है।

इधर नगर निगम के अधिकारी 8 महीने से टेंडर जारी करने, टेंडर में भाग नहीं लेने, जगह की कमी का बहाना कर नसबंदी कार्य को शुरू नहीं करा पा रहे। बताया जा रहा कि ढाई महीने पूर्व नसबंदी के लिए टेंडर जारी किया गया। हरियाणा की टीम को जिमेदारी दी गई है। जगह की समस्या के चलते टीम नसबंदी कार्य शुरू नहीं कर पा रही।

Published on:

29 Aug 2025 04:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / 8 महीने में 1201 लोगों को कुत्तों ने काटा, डॉग लवर्स ने नगर निगम से जल्द नसबंदी कार्य शुरू करने रखी मांग

