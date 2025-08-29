8 महीने में 1201 लोगों को कुत्तों ने काटा, डॉग लवर्स ने नगर निगम से जल्द नसबंदी कार्य शुरू करने रखी मांग

CG Dog Bite: छत्तीसगढ़ के धमतरी शहरी क्षेत्र में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नगर निगम अब तक सिर्फ नसबंदी को लेकर दावे ही कर रही। ढाई महीने पूर्व टेंडर होने की जानकारी भी मिल रही। इधर नसबंदी कार्य शुरू नहीं होने से डॉग प्रेमियों में आक्रोश देखा जा रहा। गुरूवार को डॉग प्रेमी नगर निगम पहुंचे और कुत्तों के नसबंदी कार्य में देरी का कारण भी पूछा। एमआईसी सदस्य विजय मोटवानी से मिलकर आ रही दिक्कतों की जानकारी ली।