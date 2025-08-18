CG News: शहर में कुत्तों की संख्या नियंत्रण योजना फेल, नसबंदी अभियान दो बार हुआ बेअसर

CG News: अगर जगदलपुर नगर निगम में यह काम शुरू होता है तो एक शेल्टर में एक डॉग पर प्रति माह 1200 रुपए का खर्च होगा। 100 डॉग्स पर 1 लाख 20 हजार खर्च होंगे। शहर में 5 हजार से ज्यादा कुत्ते सड़क पर घूम रहे हैं। इन्हें पकड़कर शेल्टर में रखा गया तो एक महीने का खर्च 60 लाख तक पहुंच जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि निगम इस काम के लिए इतने पैसे कहां से लाएगा। नगर निगम कुत्तों की एक बार की नसबंदी के लिए 20 लाख तक खर्च नहीं कर पाया वह शेल्टर की व्यवस्था कैसे करेगा यह बड़ा सवाल है।