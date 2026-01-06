CG Road Accident: छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, तीन लोगों की मौत

ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर (Photo Breaking)
CG Road Accident: बस्तर संभाग में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है और कई घायल हो रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर पीछे से आ रहे एक ट्रक ने पिकअप वाहन को जोरदात टक्कर मारी। इस हादसे में पिकअप वाहन में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला दरभा थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन पखनार के साप्ताहिक बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिससे ट्रक सीधे पिकअप वाहन से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
वहीं ट्रक का अगला हिस्सा भी बुरी तरह टूट गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन के केबिन में फंसा है। घटना की सूचना मिलने पर दरभा पुलिस मौके पर पहुंची है। कटर मशीन की मदद से ट्रक चालक को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है।
