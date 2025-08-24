कुत्तों की नसबंदी अभियान अधर में, एजेंसी तय होने के बावजूद शुरू नहीं हुआ काम…

जिस एजेंसी को काम मिला उसके कागज की जांच के लिए पशु चिकित्सा विभाग को पत्र लिख दिया। इस पत्र में दावा किया गया है कि जिस एजेंसी ने निगम निगम में बधियाकरण का काम लिया उसके द्वारा टेंडर डॉक्यूमेंट में लगाए गए दस्तावेज सही नहीं हैं। इसका असर यह हुआ है कि नगर निगम ने श्वानों की बधियाकरण के जिल जिस एजेंसी के काम को तय किया है, उसका कार्यादेश जारी कर रही है। श्वानों के बधियाकरण को लेकर पेंच फंस गया है। कोरबा जिले में श्वानों की आबादी कितनी है? यह स्पष्ट नहीं है। पशु गणना के आकड़ों में भी श्वानों की संया को लेकर स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की गई है।