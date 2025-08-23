UP से कोरबा तक नशा तस्करी का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार… 18,965 नशीली दवाएँ जब्त

इसी कड़ी में पुलिस को जानकारी मिली कि कोरबा में रहने वाले कुछ युवक इस धंधे में लिप्त हैं। पुलिस ने एक- एककर छह आरोपियों को पकड़ लिया। उनसे चार हजार 917 नग प्रतिबंधित नशीली दवाओं को जब्त किया। पूछताछ में युवकों ने बनारस से नशीली दवा कोरबा लेकर आना बताया। इसके आधार पर पुलिस की एक टीम बनारस भेजी गई।