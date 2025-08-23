UP से कोरबा तक नशा तस्करी का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार… 18,965 नशीली दवाएँ जब्त

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में उत्तर प्रदेश से नशीली दवा को कोरबा में लाकर खपाने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें दो आरोपियों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के बनारस से हुई है।
मीडिया से चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्दार्थ तिवारी ने बताया कि नशीली दवाओं की बिक्री की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। आरोपियों को पकड़ा जा रहा है।
इसी कड़ी में पुलिस को जानकारी मिली कि कोरबा में रहने वाले कुछ युवक इस धंधे में लिप्त हैं। पुलिस ने एक- एककर छह आरोपियों को पकड़ लिया। उनसे चार हजार 917 नग प्रतिबंधित नशीली दवाओं को जब्त किया। पूछताछ में युवकों ने बनारस से नशीली दवा कोरबा लेकर आना बताया। इसके आधार पर पुलिस की एक टीम बनारस भेजी गई।
टीम ने युवकों को पकड़ा है। उनसे 14 हजार 48 नग प्रतिबंधित नशीली दवाओं पकड़ा गया। इस कार्रवाई में 18 हजार 965 नग नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। आरोपियों पर नार्कोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोरबा की एक कोर्ट में पेश किया गया। यहां से रिमांड पर जेल भेज दिया गया।