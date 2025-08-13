CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ 2 युवक गिरफ्तार

CG News: भोपालपटनम पुलिस ने मंगलवार को नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ दबोच लिया। दोनों युवक काले रंग की पल्सर बाइक से तेलंगाना के एटुनगरम से दवाएं खरीदकर ला रहे थे।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से एक काले बैग में मैग्नाटस टी सीरप, अल्प्राजोलम टैबलेट और पैवीयन स्पास प्लस टैबलेट बरामद हुईं। जब कब्जे और परिवहन के दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई कागजात नहीं दिखा सके। पूछताछ में पता चला कि वे इन दवाओं को दंतेवाड़ा इलाके में खपाने की फिराक में थे। गवाहों की मौजूदगी में पुलिस ने बरामदगी पंचनामा तैयार कर दवाओं को सील किया।
CG News: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सागर स्वामी (28) और रितिश पाठक (22), दोनों निवासी बड़े बचेली, जिला दंतेवाड़ा के रूप में हुई। दोनों पर एनडीपीसी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर विशेष न्यायालय दंतेवाड़ा में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।