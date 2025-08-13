CG News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई! प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ 2 युवक गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से एक काले बैग में मैग्नाटस टी सीरप, अल्प्राजोलम टैबलेट और पैवीयन स्पास प्लस टैबलेट बरामद हुईं। जब कब्जे और परिवहन के दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई कागजात नहीं दिखा सके। पूछताछ में पता चला कि वे इन दवाओं को दंतेवाड़ा इलाके में खपाने की फिराक में थे। गवाहों की मौजूदगी में पुलिस ने बरामदगी पंचनामा तैयार कर दवाओं को सील किया।