रायपुर

Raipur News: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने दुर्ग में ई-ट्रैक व बालोद में बनेगा डीटीसी, परिवहन सचिव ने किया निरीक्षण

Raipur News: वाहन चालकों ने बताया कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उन्हें नंबर प्लेट के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए कंपनी को अतिरिक्त अमला लगातार नंबर प्लेट जल्दी देने के निर्देश दिए गए।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 12, 2025

Raipur News: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने दुर्ग में ई-ट्रैक व बालोद में बनेगा डीटीसी, परिवहन सचिव ने किया निरीक्षण
परिवहन सचिव ने निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया (photo Patrika)

Raipur News: रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर (आईडीटीआर) नवा रायपुर की तर्ज पर दुर्ग स्थित पुलगांव में ड्राइविंग ई-ट्रैक और बालोद में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (डीटीसी) सेंटर बनेगा। प्रस्तावित स्थल का परिवहन सचिव एस प्रकाश, अपर परिवहन आयुक्त ने निरीक्षण किया। इसके निर्माण के बाद वाहन चालकों को ट्रेनिंग के बाद ई-ट्रैक पर जांच करने के बाद लाइसेंस दिया जाएगा।

परिवहन सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी आरटीओ में ई-ट्रैक और डीटीसी सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों की जांच करने के बाद डीएल दिया जा सकें। साथ ही दुर्ग जिले के जर्जर आरटीओ भवन की स्थिति को देखते हुए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

एचएसआसी सेंटर का निरीक्षण

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए धमतरी जिले से फिटमेंट सेंटरों का अवलोकन कर वाहन चालकों से परिवहन सचिव और आयुक्त ने चर्चा की। इस दौरान वाहन चालकों ने बताया कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उन्हें नंबर प्लेट के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए कंपनी को अतिरिक्त अमला लगातार नंबर प्लेट जल्दी देने के निर्देश दिए गए।

Updated on:

12 Aug 2025 12:16 pm

Published on:

12 Aug 2025 12:15 pm

Raipur News: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने दुर्ग में ई-ट्रैक व बालोद में बनेगा डीटीसी, परिवहन सचिव ने किया निरीक्षण

