Raipur News: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने दुर्ग में ई-ट्रैक व बालोद में बनेगा डीटीसी, परिवहन सचिव ने किया निरीक्षण

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए धमतरी जिले से फिटमेंट सेंटरों का अवलोकन कर वाहन चालकों से परिवहन सचिव और आयुक्त ने चर्चा की। इस दौरान वाहन चालकों ने बताया कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उन्हें नंबर प्लेट के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए कंपनी को अतिरिक्त अमला लगातार नंबर प्लेट जल्दी देने के निर्देश दिए गए।