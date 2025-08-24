पोला के दिन नगर निगम कर्मचारियों की काली करतूत, काउ केचर की जगह मृत गाय को ट्रैक्टर से घसीटकर ले गए… मचा बवाल

CG Crime News: सड़कों पर बैठे मवेशियों की धरपकड़ के लिए नगर निगम की ओर से अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस पहुंचाना है पर कर्मचारी इस कार्य में घोर लापरवाही बरत रहे हैं। शनिवार को ब्राम्हणपारा में एक मृत गाय को ट्रैक्टर के पीछे बांधकर घसीटते हुए लेकर गए।
वार्ड के लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। निगम कर्मचारियों की इस निर्दयी हरकत की घोर निंदा हो रही है। कांग्रेस ने तो इन कर्मचारियों पर एफआईआर की मांग कर कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। इधर निगम आयुक्त ने मृत गाय के अंतिम क्रिया करने में लापरवाही बरतने पर प्रभारी सफाई दरोगा शुभम साहू, वार्ड प्रभारी अख्तर अली, सफाई कर्मचारी मंगतू व सुरेश को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के दो दिन के भीतर संतोषजनक जवाब देने कहा है। आयुक्त ने कहा कि जवाब नहीं आने पर कार्रवाई की जाएगी।
निगम आयुक्त ने सड़कों पर दुर्घटना का कारण बन रहे मवेशियों को हटाने के लिए निगम के तकनीकी विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई है। कलेक्टर के निर्देश पर टीम गठित की गई है। अधिकारियों को क्षेत्रवार निगरानी करने प्रभार सौंपा गया है। हालांकि आदेश जारी होने के दूसरे दिन मवेशियों को हटाने की दिशा में निगम के अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। पत्रिका टीम ने सृष्टि कॉलोनी, कमला कॉलेज रोड, वीआईपी रोड सहित हाइवे पर जगह-जगह मवेशियों को बैठे देखा।
छत्तीसगढ़ में पोला के दिन मवेशियों कीे पूजा होती है पर निगम के कर्मचारियों की हरकत ने शहरवासियों को झकझोर कर रख दिया। ब्राम्हणपारा में रामायण प्रचारक समिति के पीछे गली में गाय मृत होने की सूचना मिलने पर निगम के कर्मचारी पहुंचे। गाय को ट्रैक्टर के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए लेकर गए। वार्ड के लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। यह वीडियो शहरभर में फैल गया। इसे लेकर लोग नाराजगी जाहिर करते रहे।
नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले, पार्षद सतीश मसीह, पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री व अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर मामले में एफआईआर की मांग की। कहा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक मृत मवेशी को बांधकर घसीटते ले जाया जा रहा हैै। इसकी जांच कर एफआईआर की जाए।