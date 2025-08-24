पोला के दिन नगर निगम कर्मचारियों की काली करतूत, काउ केचर की जगह मृत गाय को ट्रैक्टर से घसीटकर ले गए… मचा बवाल

वार्ड के लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। निगम कर्मचारियों की इस निर्दयी हरकत की घोर निंदा हो रही है। कांग्रेस ने तो इन कर्मचारियों पर एफआईआर की मांग कर कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। इधर निगम आयुक्त ने मृत गाय के अंतिम क्रिया करने में लापरवाही बरतने पर प्रभारी सफाई दरोगा शुभम साहू, वार्ड प्रभारी अख्तर अली, सफाई कर्मचारी मंगतू व सुरेश को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के दो दिन के भीतर संतोषजनक जवाब देने कहा है। आयुक्त ने कहा कि जवाब नहीं आने पर कार्रवाई की जाएगी।