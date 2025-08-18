CG Crime News: 15 साल की नाबालिग ने बेटे को जन्म दिया, अब 61 साल का बुजुर्ग हुआ गिरफ्तार… जानें क्या है पूरा मामला

CG Crime News: पुरानीबस्ती इलाके में 15 साल की नाबालिग ने बेटे को जन्म दिया, तब परिवार वालों का पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। करीब 9 माह तक उन्हें इसकी भनक ही नहीं लगी। मामले की जानकारी जब पुलिस तक पहुंची, तो पुलिस और सीडब्ल्यूसी ने नाबालिग से पूछताछ की। इसके बाद नाबालिग ने पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग द्वारा दुष्कर्म करने का खुलासा किया। पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक 15 वर्षीया नाबालिग को 23 जुलाई को अचानक पेट में दर्द होने लगा। परिजन उसे पंडरी जिला अस्पताल ले गए। बाद में उन्हें कालीबाड़ी अस्पताल में भेजा गया। वहां नाबालिग ने एक बालक को जन्म दिया। डॉक्टरों ने नाबालिग के परिजनों से पूछताछ की, तो पता चला कि उसकी शादी नहीं हुई है। इसके बाद डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी।
नाबालिग होने के कारण पुलिस और सीडब्ल्यूसी की टीम अस्पताल पहुंची। परिजनों और नाबालिग से पूछताछ की, लेकिन पहले दिन कुछ नहीं बताया। सीडब्ल्यूसी की टीम दूसरे दिन फिर पहुंची। इसके बाद नाबालिग ने बताया कि करीब 9 माह पहले से पड़ोस में रहने वाला 60 वर्षीय बुजुर्ग उनसे दुष्कर्म किया था।इसके बाद से लगातार वह करते आया है। नाबालिग के बयान के आधार पर पुरानीबस्ती पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले में डीएनए जांच भी कराई जाएगी।