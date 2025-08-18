CG Crime News: 15 साल की नाबालिग ने बेटे को जन्म दिया, अब 61 साल का बुजुर्ग हुआ गिरफ्तार… जानें क्या है पूरा मामला

नाबालिग होने के कारण पुलिस और सीडब्ल्यूसी की टीम अस्पताल पहुंची। परिजनों और नाबालिग से पूछताछ की, लेकिन पहले दिन कुछ नहीं बताया। सीडब्ल्यूसी की टीम दूसरे दिन फिर पहुंची। इसके बाद नाबालिग ने बताया कि करीब 9 माह पहले से पड़ोस में रहने वाला 60 वर्षीय बुजुर्ग उनसे दुष्कर्म किया था।इसके बाद से लगातार वह करते आया है। नाबालिग के बयान के आधार पर पुरानीबस्ती पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले में डीएनए जांच भी कराई जाएगी।