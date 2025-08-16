Rape Case: नाबालिग लड़की को भगाकर किया रेप, दोषी को 20 साल की कैद, 2 साल बाद आया फैसला

Rape Case: राजधानी रायपुर में किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद और 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। ( CG News) अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। बता दें कि 2 साल बाद नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।