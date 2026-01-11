CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर, घने कोहरे के बीच कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट

राजधानी रायपुर और नवा रायपुर में सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने की स्थिति बनी हुई है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग और प्रशासन ने वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने और अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है।