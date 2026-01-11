11 जनवरी 2026,

रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर, घने कोहरे के बीच कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट

CG Weather Update: मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 11, 2026

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर, घने कोहरे के बीच कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर, घने कोहरे के बीच कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने सर्द तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। खासतौर पर दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है।

CG Weather Update: रायपुर-नवा रायपुर में घना कोहरा, दृश्यता घटी

राजधानी रायपुर और नवा रायपुर में सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने की स्थिति बनी हुई है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग और प्रशासन ने वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने और अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

अंबिकापुर में सीजन की सबसे ज्यादा ठंड

प्रदेश के अन्य शहरों में भी ठंड का असर साफ नजर आने लगा है। बिलासपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान माना जा रहा है।

अगले कुछ दिन और ठंडे रहने का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का प्रभाव और बढ़ सकता है। लोगों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने, सुबह और शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।

बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी की जरूरत

ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी ठंड से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए जरूरी एहतियात अपनाने की अपील की है।

