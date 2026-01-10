Engineer Promotion: छत्तीसगढ़ PHE विभाग में प्रमोशन, 7 इंजीनियरों को मिली नई जिम्मेदारी

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रमोशन (photo source- Patrika)
Promotion News: छत्तीसगढ़ सरकार के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सात डिप्टी इंजीनियर (सिविल) को प्रमोट किया है। इन सभी को असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर अपॉइंट किया गया है। प्रमोशन के बाद, इन अधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल 12 के तहत ₹56,100 से ₹1,77,500 तक सैलरी मिलेगी।
जारी आदेश के अनुसार विनोद कुमार सिंह को कार्यालय सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपसंभाग डोंगरगढ़ से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (सिविल), उपसंभाग राजनांदगांव तथा रेवेन्द्र महोबिया को बालोद से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग धमतरी में पदोन्नत किया गया है।
