Engineer Promotion: छत्तीसगढ़ PHE विभाग में प्रमोशन, 7 इंजीनियरों को मिली नई जिम्मेदारी

Promotion News: छत्तीसगढ़ सरकार के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सात डिप्टी इंजीनियर (सिविल) को प्रमोट किया है। इन सभी को असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर अपॉइंट किया गया है। प्रमोशन के बाद, इन अधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल 12 के तहत ₹56,100 से ₹1,77,500 तक सैलरी मिलेगी।