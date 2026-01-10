10 जनवरी 2026,

रायपुर

Engineer Promotion: छत्तीसगढ़ PHE विभाग में प्रमोशन, 7 इंजीनियरों को मिली नई जिम्मेदारी

Engineer Promotion: छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 7 उप अभियंताओं को पदोन्नत कर सहायक अभियंता बनाया गया है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 10, 2026

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रमोशन (photo source- Patrika)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रमोशन (photo source- Patrika)

Promotion News: छत्तीसगढ़ सरकार के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सात डिप्टी इंजीनियर (सिविल) को प्रमोट किया है। इन सभी को असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर अपॉइंट किया गया है। प्रमोशन के बाद, इन अधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल 12 के तहत ₹56,100 से ₹1,77,500 तक सैलरी मिलेगी।

Engineer Promotion: इन अधिकारियों का धमतरी ट्रांसफर

जारी आदेश के अनुसार विनोद कुमार सिंह को कार्यालय सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उपसंभाग डोंगरगढ़ से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (सिविल), उपसंभाग राजनांदगांव तथा रेवेन्द्र महोबिया को बालोद से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग धमतरी में पदोन्नत किया गया है।

Engineer Promotion: इन अधिकारियों को मिली पदोन्नति और नई पदस्थापना

  • प्रमोद कुमार महतो – सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड-1 बिलासपुर → उपखण्ड चांपा स्थानांतरण।
  • डेमन लाल देशमुख – सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड नारायणपुर → कार्यपालन अभियंता, खण्ड नारायणपुर पदोन्नति व पदस्थापना।
  • रूपचंद सूर्यवंशी – सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड कुरूद → कार्यपालन अभियंता, खण्ड गरियाबंद पदोन्नति व पदस्थापना।
  • सत्यानारायण सिंह कंवर – सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड कोरबा (यथास्थान स्थानांतरण)।
  • विमलेश कुमार सिंह – सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड प्रतापपुर → उपखण्ड वाड्रफनगर स्थानांतरण।
  • विनोद कुमार सिंह – सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड डोंगरगढ़ → लो.स्वा.यां. (सिविल), उपखण्ड राजनांदगांव स्थानांतरण।
  • रेवेन्द्र महोबिया – सहायक अभियंता, लो.स्वा.यां., उपखण्ड बालोद → कार्यपालन अभियंता, खण्ड धमतरी पदोन्नति व पदस्थापना।

Published on:

10 Jan 2026 06:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Engineer Promotion: छत्तीसगढ़ PHE विभाग में प्रमोशन, 7 इंजीनियरों को मिली नई जिम्मेदारी

