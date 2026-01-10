MGNREGA Act: मनरेगा कानून में बदलाव पर बवाल, दीपक बैज बोले- मजदूर विरोधी कदम उठा रही केंद्र सरकार

अब, इसका चलना या न चलना सरकार की मर्ज़ी पर निर्भर करेगा। MNREGA के तहत, सरकारी आदेश से कभी काम नहीं रोका गया है। नया सिस्टम हर साल एक तय समय के लिए ज़बरदस्ती रोज़गार बंद करने की इजाज़त देता है, जिससे राज्य यह तय कर सकता है कि गरीब कब कमा सकते हैं और कब उन्हें भूखा रहना होगा। एक बार जब फंड खत्म हो जाता है, या फ़सल के मौसम में, मज़दूरों को महीनों तक काम से दूर रखा जा सकता है।