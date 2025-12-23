CG News: होमगार्ड सिपाही की ने आत्महत्या! सुसाइड नोट में बड़े अधिकारियों पर लगाए आरोप, पुलिस जांच में जुटी(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के होमगार्ड विभाग में पदस्थ सिपाही तिजउराम मंडावी ने अधिकारियों द्वारा कथित प्रताड़ना और मानदेय में गड़बड़ी से तंग आकर रविवार को अपने घर में कीटनाशक दवा का सेवन कर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सुरगी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस के अनुसार, तिजउराम मंडावी ने सुसाइड नोट में न केवल आत्महत्या का कारण बताया बल्कि जिला प्रशासन और होमगार्ड के कुछ बड़े अधिकारियों के नामों का भी उल्लेख किया। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि मानदेय राशि और भोजन तथा एरियर्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और गलत इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा दो वाहन चालक और दो सिपाही रखने के कारण उन्हें लगातार परेशान किया गया।
सुरगी पुलिस चौकी प्रभारी शंकरगिरी गोस्वामी ने पुष्टि करते हुए बताया कि सिपाही ने कीटनाशक दवा का सेवन कर जान दे दी है। पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है, लेकिन बड़े अधिकारियों के नाम और आरोपों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। मृतक के परिवार और विभागीय सहकर्मी इस घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
