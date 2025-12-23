CG News: होमगार्ड सिपाही की ने आत्महत्या! सुसाइड नोट में बड़े अधिकारियों पर लगाए आरोप, पुलिस जांच में जुटी

सुरगी पुलिस चौकी प्रभारी शंकरगिरी गोस्वामी ने पुष्टि करते हुए बताया कि सिपाही ने कीटनाशक दवा का सेवन कर जान दे दी है। पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है, लेकिन बड़े अधिकारियों के नाम और आरोपों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। मृतक के परिवार और विभागीय सहकर्मी इस घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।