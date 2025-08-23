CG Strike: कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने की हड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

CG Strike: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों (नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, लंबित 27 प्रतिशत वेतनवृद्धि सहित को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आंदोलन के चलते पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आंदोलन के चौथे दिन महिला कर्मचारियों ने दस सूत्रीय मांगो को अपने हाथों मेंहदी से लिखकर विरोध जताया। हाथों पर ऊकेरी गईं ये मेंहदी का रंग लंबित मांगों को लिए बिना आंदोलन से नहीं हटने की प्रेरणा देगा, ऐसी भावनाओं के साथ आंदोलन स्थल पर उल्लास से भाग लिया।