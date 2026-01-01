1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

CG News: 9 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी, अचानक पहुंचे कलेक्टर ने पकड़ी ये गलती, मची खलबली

CG News: कलेक्टर बीएस उइके ने आज नववर्ष के अवसर पर संयुक्त जिला कार्यालय में संचालित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

गरियाबंद

image

Khyati Parihar

Jan 01, 2026

नोटिस

CG News: कलेक्टर बीएस उइके ने आज नववर्ष के अवसर पर संयुक्त जिला कार्यालय में संचालित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खाद्य, श्रम, योजना एवं सांख्यिकी, खनिज विभाग, निर्वाचन शाखा, पीएमजीएसवाय, शिक्षा, आबकारी, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास विभाग एवं उद्यानिकी विभाग, लोक सेवा केंद्र के कार्यालय का निरीक्षण किया।

कलेक्टर ने संयुक्त जिला कार्यालय के शाखाओं में जाकर अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति, स्थापना, फाइलों का भंडारण एवं स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित शासकीय कर्मियों की जानकारी ली। कार्यलयीन समय पर अनुपस्थित पाए जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने बिना सूचना के अनुपस्थित शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कार्यालयीन समय में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी भी काटने के निर्देश दिए। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को निर्धारित ड्रेस में ही कार्यालय आने को कहा।

कलेक्टर ने कही ये बात

कलेक्टर ने कहा कि शासन के मंशा अनुसार सभी शासकीय सेवक निर्धारित समय में कार्यालय में उपस्थित होकर शासकीय दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने जिला अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को भी निर्धारित समय में कार्यालय आने के नियम का पालन करवाने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने संयुक्त जिला कार्यालय का औचक निरीक्षण कर दिए निर्देश

महिला स्व-सहायता द्वारा परिसर में संचालित भुतेश्वर नाथ केंटिन के रसोई कक्ष का निरीक्षण किया जिसमें महिलाओं को साफ-सफाई एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन-व्यंजन निर्माण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार निरीक्षण के दौरान लोक सेवा केन्द्र में आधार में त्रुटि सुधार के लिए मैनपरु से आए 2 स्कूली छात्राओं के समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक श्री सुदामा ठाकुर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान सभी शाखाओं में नस्तियों के व्यवस्थित संधारण एवं साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने एवं पुराने एवं अनुपयोगी फाईलों को डिस्पोज करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी आलमारियों में रजिस्टर एवं दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से रख कर फाइलों के नाम युक्त सूची अलमारी में चिपकाने के निर्देश दिए। जिससे आसानी से फाइलों को कार्य अनुसार निकाला जा सके। कलेक्टर उइके ने निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर का भी अवलोकन किया। उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में गंदगी नहीं करने एवं इधर उधर बिखरे पड़े कूड़ा करकटों को तत्काल सफाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

ये भी पढ़ें

Collector vehicle overtake: कलेक्टर की गाड़ी को बार-बार ओवरटेक कर रहा था रेत लोड मिनी ट्रक, IAS बोले- पकड़ो इसको
सुरजपुर
Collector vehicle overtake

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 04:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: 9 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी, अचानक पहुंचे कलेक्टर ने पकड़ी ये गलती, मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Breaking: कल्प कुंभ नगरी राजिम को मिला नगर पालिका का दर्जा, अधिसूचना जारी

CG Breaking: कल्प कुंभ नगरी राजिम को मिला नगर पालिका का दर्जा, अधिसूचना जारी
गरियाबंद

छत्तीसगढ़–ओडिशा बॉर्डर पर नक्सल डंप का खुलासा

छत्तीसगढ़–ओडिशा बॉर्डर पर नक्सल डंप का खुलासा, जवानों ने नक्सलियों के IED और हथियार किया बरामद(photo-patrika)
गरियाबंद

झाड़ियों में अधजली महिला की मिली लाश

झाड़ियों में अधजली महिला की मिली लाश! सुबह घर से स्कूटी लेकर निकली पर(photo-patrika)
गरियाबंद

जंगल में मिला मासूम का शव, बॉडी देख खिसक गई पैरों तले जमीन

नवजात को नोच-नोचकर मार डाला (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
गरियाबंद

CRPF कैंप में जवान ने की आत्महत्या, AK-47 से खुद को मारी गोली

धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक ने की सुसाइड (photo source- Patrika)
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.