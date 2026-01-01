छत्तीसगढ़ का छुट्टी कैलेंडर.. 2026 में 15 लॉग वीकेंड, मिलेंगी 107 छुट्टियां, देखें प्रमुख तिथियां

4 मार्च को होली, 9 नवंबर को दिवाली

15 फरवरी को महाशिवरात्री

4 मार्च को होली

19 मार्च को चैत्र नवरात्र प्रारंभ

20 मार्च को चेट्रीचंड

26 मार्च को रामनवमीं

2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव

19 अप्रैल को अक्षय तृतीया

16 जुलाई को जन्नाथ रथयात्रा, कर्क संक्रांति

17 अगस्त को नाग पंचमी

28 अगस्त को रक्षाबंधन

4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज

25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी

11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र प्रारंभ, घटस्थापना

19 अक्टूबर को दुर्गा महानवमीं

20 अक्टूबर को दशहरा

29 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत

6 नवंबर को धनतेरस

8 नवंबर को नरक चतुर्दशी

9 नवंबर को कार्तिक अमावश्या दिवाली

10 नवंबर को गोवर्धन पूजा

11 नवंबर को भाई दूज

25 दिसंबर को क्रिसमस