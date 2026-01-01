छत्तीसगढ़ का छुट्टी कैलेंडर.. 2026 में 15 लॉग वीकेंड, मिलेंगी 107 छुट्टियां, देखें प्रमुख तिथियां

छत्तीसगढ़ का छुट्टी कैलेंडर ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh News: नए साल में सरकारी कर्मचारियों को कुल 107 छुट्टियां मिलेंगी, इनमें 8 पब्लिक हॉलिडे, 28 जनरल हॉलिडे (शनिवार और रविवार को छोड़कर) और 61 ऑप्शनल हॉलिडे शामिल हैं। वहीं इस साल कुल 15 लॉग वीकेंड पड़ रहे हैं। 4 मार्च को होली और 9 नवंबर को दिवाली है। जनवरी में 2 जनवरी को छुट्टी लें तो 1 से 4 तक लॉग वीकेंड बनता है। इसके बाद 24, 25, 26 लगातार छुट्टी पड़ रही है। फरवरी में कोई लॉग वीकेंड नहीं है। मार्च में 20 से 22 तक, अप्रैल में 3 से 5 तक, मई में 1 से 3 तक और इसी महीने यदि 25 मई को छुट्टी लें तो 23 से 26 तक वीकेंड बनता है।
जून में 26 से 28, जुलाई में वीकेंड नहीं। अगस्त में 24 को छुट्टी लें तो 22 से 25 तक वीकेंड टूर बना सकते हैं। सितंबर में 4 से 6 और 12 से 14 तक लगातार 3-3 दिन छुट्टी पड़ रहे हैं। अक्टूबर में 2 से 4 और इसी महीने 19 को छुट्टी लें तो 17 से 20 अक्टूबर तक वीकेंड टूर का प्लान कर सकते हैं। नवंबर में 23 को छुट्टी लें तो 21 से 24 तक वीकेंड टूर का प्लान किया जा सकता है। इसी तरह दिसंबर में 25 से 27 तक तीन दिन छुट्टी पड़ रहे।
4 जनवरी से धमतरी के मिशन ग्राउंड में धमतरी विधानसभा स्तरीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता (डीपीएल) शुरू होगा। खेलकूद को लेकर यह बड़ा आयोजन है। 10 जनवरी से 24 जनवरी तक इंडोर स्टेडिय मैदान में पहली बार अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। देश सेवा का जज्बा रखने वाले प्रदेशभर के युवा इसमें शामिल होंगे। मई में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण, 14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़, 29 अगस्त को खेल दिवस पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खिलाडिय़ों का सम्मान, अक्टूबर महीने में जिला स्तरीय महिला खेल और नवंबर में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन होगा।
फरवरी - 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 24, 26,
मार्च - 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12
अप्रैल - 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29
मई- 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14
जून- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29
जुलाई 1, 6, 7, 11, 12
नवंबर - 21, 24, 25, 26
दिसंबर - 2, 3, 4, 5, 6
4 मार्च को होली, 9 नवंबर को दिवाली
15 फरवरी को महाशिवरात्री
4 मार्च को होली
19 मार्च को चैत्र नवरात्र प्रारंभ
20 मार्च को चेट्रीचंड
26 मार्च को रामनवमीं
2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव
19 अप्रैल को अक्षय तृतीया
16 जुलाई को जन्नाथ रथयात्रा, कर्क संक्रांति
17 अगस्त को नाग पंचमी
28 अगस्त को रक्षाबंधन
4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज
25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी
11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र प्रारंभ, घटस्थापना
19 अक्टूबर को दुर्गा महानवमीं
20 अक्टूबर को दशहरा
29 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत
6 नवंबर को धनतेरस
8 नवंबर को नरक चतुर्दशी
9 नवंबर को कार्तिक अमावश्या दिवाली
10 नवंबर को गोवर्धन पूजा
11 नवंबर को भाई दूज
25 दिसंबर को क्रिसमस
