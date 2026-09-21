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Cyber Fraud: ऑनलाइन कार खरीदने के फेर में 2.92 लाख की साइबर ठगी, राजनांदगांव में Instagram पर सैनिक बनकर दिया झांसा

राजनांदगांव के छुरिया में Instagram पर सैनिक बनकर सेकंड हैंड कार बेचने का झांसा देकर 2.92 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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राजनंदगांव

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Shradha Jaiswal

Sep 21, 2026

Cyber Fraud

Cyber Fraud: ऑनलाइन कार खरीदने के फेर में 2.92 लाख की साइबर ठगी(photo-patrika canva create)

Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरिया थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सेकंड हैंड कार खरीदने के नाम पर 2 लाख 92 हजार 200 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम और मोबाइल के जरिए खुद को सैनिक बताया और ट्रांसफर होने की बात कहकर कार बेचने का झांसा दिया। आरोपी ने कार की कीमत 1.60 लाख रुपये बताई थी। इसके बाद GPS और अन्य खर्चों के नाम पर भी पैसे मांगे गए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। छुरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Rajnandgaon Cyber Crime: इंस्टाग्राम पर कार बेचने का दिया विज्ञापन

पुलिस के अनुसार ग्राम कुमर्रा निवासी कुशल राम साहू (42) को इंस्टाग्राम और मोबाइल के माध्यम से एक व्यक्ति के कार बेचने की जानकारी मिली। आरोपी ने खुद को सैनिक बताते हुए कहा कि ट्रांसफर होने के कारण वह अपनी कार बेच रहा है। कार का नंबर CG 04 NG 5163 बताया गया।

1.60 लाख रुपये में तय हुआ सौदा

कार खरीदने को लेकर दोनों के बीच 1 लाख 60 हजार रुपये में सौदा तय हुआ। इसके बाद आरोपी ने कार की डिलीवरी और अन्य प्रक्रिया के नाम पर पीड़ित से अलग-अलग समय पर रकम जमा कराई। पीड़ित ने आरोपी के बताए अनुसार गूगल-पे के माध्यम से भुगतान करना शुरू कर दिया।

GPS और दूसरे खर्चों के नाम पर मांगे रुपए

सौदा तय होने के बाद आरोपी ने कार से जुड़े GPS और अन्य खर्चों का हवाला देकर अतिरिक्त रकम की मांग की। भरोसे में आए पीड़ित ने अलग-अलग तिथियों में भुगतान किया। इस तरह कुल 2 लाख 92 हजार 200 रुपये आरोपी के बताए माध्यम से ट्रांसफर कर दिए गए।

कार नहीं मिली तो हुआ ठगी का एहसास

रकम का भुगतान करने के बाद भी जब कार की डिलीवरी नहीं हुई और आरोपी की ओर से लगातार नए खर्चों के नाम पर पैसे मांगे जाने लगे, तो पीड़ित को ठगी का शक हुआ। इसके बाद उसने मामले की शिकायत छुरिया थाना पुलिस से की।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

पीड़ित की शिकायत के आधार पर छुरिया पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबर के धारक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की पहचान और लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस ने ऑनलाइन वाहन खरीदते समय बिना सत्यापन किसी अनजान व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर नहीं करने की अपील की है।

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Updated on:

21 Sept 2026 11:46 am

Published on:

21 Sept 2026 11:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Cyber Fraud: ऑनलाइन कार खरीदने के फेर में 2.92 लाख की साइबर ठगी, राजनांदगांव में Instagram पर सैनिक बनकर दिया झांसा

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