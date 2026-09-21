Cyber Fraud: ऑनलाइन कार खरीदने के फेर में 2.92 लाख की साइबर ठगी, राजनांदगांव में Instagram पर सैनिक बनकर दिया झांसा

Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरिया थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सेकंड हैंड कार खरीदने के नाम पर 2 लाख 92 हजार 200 रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम और मोबाइल के जरिए खुद को सैनिक बताया और ट्रांसफर होने की बात कहकर कार बेचने का झांसा दिया। आरोपी ने कार की कीमत 1.60 लाख रुपये बताई थी। इसके बाद GPS और अन्य खर्चों के नाम पर भी पैसे मांगे गए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। छुरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।