Ganesh Jhaki 2026: राजनांदगांव में आज रात निकलेगी झांकी, कांतारा’थीम रहेगी आकर्षण का केंद्र, 24 घंटे की बारिश ने रोक दी थी परंपरा

समितियों ने लगातार बारिश के बीच झांकी निकालने से होने वाली संभावित परेशानी को देखते हुए आयोजन नहीं करने पर सहमति जताई। प्रशासन ने भी सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। लगातार बारिश के कारण शहर में झांकी का उत्साह थमा रहेगा, लेकिन मौसम साफ होते ही शनिवार को गणपति की विदाई के लिए शहर एक बार फिर तैयार होगा।