Ganesh Jhaki 2026: धमतरी में गणेश झांकी से पहले बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा, थाने में कराई परेड

Ganesh Jhaki: धमतरी में गणेश विसर्जन झांकी और आगामी त्योहारों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में जिलेभर में सघन चेकिंग, पेट्रोलिंग और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सिटी कोतवाली, अर्जुनी और रूद्री थाना क्षेत्र के गुंडा, निगरानी और माफी बदमाशों को थाने बुलाकर परेड कराई गई। पुलिस अधिकारियों ने थाने पहुंचे लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनके वर्तमान आचरण और गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्हें स्पष्ट रूप से समझाइश दी गई कि वे अपराध और नशे से दूर रहें और समाज की मुख्यधारा में शांतिपूर्ण एवं जिम्मेदार नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत करें।