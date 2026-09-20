चीतल-कुबड़ी से लेकर सिंधी-कोतरी तक… छत्तीसगढ़ की देसी मछलियों पर मंडराया संकट, तेजी से हो रहीं विलुप्त

विशेषज्ञों के मुताबिक देशी मछलियों की संख्या घटने के पीछे कई कारण हैं। इनमें मछलियों के प्रजनन काल में मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध का प्रभावी पालन नहीं होना प्रमुख कारणों में शामिल है। इसके अलावा जल प्रदूषण और मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन स्थलों का खत्म होना भी बड़ी वजह है। जलस्रोतों में मौजूद जलीय खरपतवार और वनस्पतियां कई देशी मछलियों के प्रजनन के लिए जरूरी होती हैं। जलाशयों और नदियों की सफाई के दौरान इन प्राकृतिक आवासों के हटने से भी मछलियों के प्रजनन पर असर पड़ता है। वहीं व्यावसायिक मछली पालन में कतला, रोहू, कॉमन कार्प, मृगल और तेलपिया जैसी प्रजातियों को अधिक बढ़ावा मिलने से स्थानीय प्रजातियों के लिए प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।