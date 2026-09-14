धमतरी में तेज रफ्तार का कहर! अलग-अलग हादसों में 2 बाइक सवार युवकों की मौत, पसरा मातम

Dhamtari Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन होने वाले हादसों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। कुछ दिन पहले नागपुर में आयोजित तीज उत्सव में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी महिंद्रा बोलेरो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में तीन मासूम बच्चों और पांच महिलाओं समेत 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 14 लोग घायल हुए थे। इस हादसे के बाद एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।