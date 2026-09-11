Bhandara Road Accident: छत्तीसगढ़ के 8 लोगों की मौत, बोलेरो-आयशर की टक्कर में 12 घायल, सामने आई मृतकों-घायलों की पूरी लिस्ट

Bhandara Road Accident: महाराष्ट्र के भंडारा जिले में नागपुर-रायपुर नेशनल हाईवे NH-53 पर शुक्रवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। लाखनी थाना क्षेत्र के मुंडीपार के पास करीब 3:31 बजे आयशर वाहन और महिंद्रा बोलेरो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि छोटे बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में छत्तीसगढ़ के लोहारा और कवर्धा क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। घायलों को भंडारा और नागपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।