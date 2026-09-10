Kawardha Bus Accident: तीजा-पोरा के बीच बड़ा हादसा, महिलाओं से भरी बस का बिगड़ा संतुलन, मची अफरा-तफरी

Bus accident in Kawardha: कवर्धा जिले में तीज त्योहार को लेकर यात्रियों की बढ़ी भीड़ के बीच एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। पंडरिया से कुकदूर मार्ग पर सैगोना गांव के पास यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। हादसे के दौरान बस में बड़ी संख्या में महिलाएं सवार थीं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, बस के पलटने या किसी बड़े नुकसान की स्थिति नहीं बनी और बड़ा हादसा टल गया।