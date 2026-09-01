छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश बार्डर पर मिला करोड़ों रुपए का सामान, कवर्धा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

चिल्फी बॉर्डर पर पुलिस ने करोड़ों रुपए के गांजा के साथ एक आरोपी को पकड़ा ( Photo - Patika )
Chhattisgarh Crime News: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कबीरधाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिल्फी बॉर्डर पर एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कंटेनर ट्रक के गुप्त चेंबर में छिपाकर रखा गया 04 क्विंटल 47 किलो 445 ग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 2.23 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार, चिल्फी बॉर्डर क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान एक कंटेनर ट्रक पर पुलिस टीम को संदेह हुआ। बारीकी से तलाशी लेने पर ट्रक में बनाए गए गुप्त चेंबर का पता चला। चेंबर को खोलकर जांच की गई तो उसमें बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपी से गांजा तस्करी से जुड़े नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच की जा रही है तथा तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है।
कबीरधाम पुलिस ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई में गांजा, वाहन सहित कुल 2.50 करोड़ रुपये से अधिक का मशरूका जब्त किया गया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई पर आई.जी. राजनांदगांव रेंज राजनांदगांव अजय यादव ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए उन्हें 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और वाहन जांच को और अधिक सख्त किया जाएगा।
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