छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश बार्डर पर मिला करोड़ों रुपए का सामान, कवर्धा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

कबीरधाम पुलिस ने बताया कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस कार्रवाई में गांजा, वाहन सहित कुल 2.50 करोड़ रुपये से अधिक का मशरूका जब्त किया गया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई पर आई.जी. राजनांदगांव रेंज राजनांदगांव अजय यादव ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए उन्हें 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और वाहन जांच को और अधिक सख्त किया जाएगा।