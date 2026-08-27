Kawardha News: कारखाने से 37, बाजार में 70 रुपए! चीनी के दाम में आखिर किसकी हो रही बल्ले-बल्ले? जानें पूरा खेल

3500 से 3700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से निजी क्षेत्र में चीनी की बिक्री होती है, लेकिन बाजार पहुंचते-पहुंचते इसमें 30 प्रतिशत तक वृद्धि हो जाती है। आज की स्थिति में देखें तो चीनी 7000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है, जबकि इसकी बिक्री अधिकतम 3700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हुई है। मतलब इसमें 40 से 45 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा लाभ निजी कंपनियों को मिल रहा है, न कि सहकारी कारखानों और किसानों को।