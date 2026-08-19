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Kawardha Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता-पुत्री को मारी टक्कर, बेटी की मौके पर मौत

Accident news: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता-पुत्री को टक्कर मार दी। हादसे में बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हैं। कार चालक फरार है।
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कवर्धा

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Love Sonkar

Aug 19, 2026

Kawardha Accident

कार ने बाइक सवार पिता-पुत्री को मारी टक्कर (photo Patrika)

Kawardha Accident News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से सड़क हादसे की दर्दनाक खबर सामने आई है। कुंडा थाना क्षेत्र के डोमसरा गांव के पास पंडरिया-मुंगेली रोड NH-130A पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता-पुत्री को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बिजली ऑफिस के सामने डोमसरा गांव के पास हुआ। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

परिवार में मातम पसरा

ग्रामीणों की सूचना पर कुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल किसान को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। कुंडा पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। साथ ही फरार कार चालक की तलाश में भी जुटी है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने घायल पिता को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर

जानकारी के मुताबिक, पिता और पुत्री बाइक से पंडरिया-मुंगेली रोड पर जा रहे थे। इसी दौरान डोमसरा गांव के पास सामने से या पीछे की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर जा गिरे। हादसे में पुत्री को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पिता भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मदद करते हुए घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया।

हादसे के बाद कार चालक फरार

दुर्घटना के बाद कार सवार मौके पर नहीं रुका और वाहन लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद कुंडा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से जानकारी जुटाने के साथ ही फरार कार और उसके चालक की तलाश कर रही है। हादसे में शामिल वाहन की पहचान और चालक तक पहुंचने के लिए पुलिस आसपास के इलाकों में भी जानकारी जुटा रही है।

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Updated on:

19 Aug 2026 05:37 pm

Published on:

19 Aug 2026 05:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Kawardha Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता-पुत्री को मारी टक्कर, बेटी की मौके पर मौत

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