Kawardha Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता-पुत्री को मारी टक्कर, बेटी की मौके पर मौत

जानकारी के मुताबिक, पिता और पुत्री बाइक से पंडरिया-मुंगेली रोड पर जा रहे थे। इसी दौरान डोमसरा गांव के पास सामने से या पीछे की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर जा गिरे। हादसे में पुत्री को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पिता भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मदद करते हुए घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया।